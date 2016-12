Arnum. Es wurde etwas gestohlen, das genaue Diebesgut aus dem Haus in Arnum ist nach Polizeiangaben aber noch nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich im Kommissariat in Ronnenberg zu melden, Telefon (05109) 5170.

In den vergangenen Tagen verzeichnete die Polizei mehrere Einbrüche oder Einbruchsversuche, zum Beispiel am Mittwoch am Klewertweg in Hemmingen-Westerfeld und am Dienstag an der Nordstraße in Arnum.