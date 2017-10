Einbrecher sind in der Nacht zu Montag in das Büntbad eingestiegen. Sie knackten den Kassenautomaten und entkamen mit einer unbekannten Menge Bargeld, vornehmlich wohl Münzen. Der zerstörte Kassenautomat stellt die Stadt vor Probleme. Die Öffnung des Bades am Mittwoch ist geplant – aber nicht sicher.