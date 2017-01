Einbrecher in Devese haben einen Tresor aus dem Fenster geworfen und mit einer Sackkarre abtransportiert. Aus dem Einfamilienhaus an der Straße Mühlenfeld stahlen die Täter außerdem Schmuck. Der Einbruch geschah am Mittwoch in der Zeit von 9 bis 19.30 Uhr, teilte die Polizei mit.