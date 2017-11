Gleich wegen zwei Tageseinbrüchen in Hemmingen-Westerfeld ermittelt jetzt die Polizei, wobei der oder die Einbrecher am Freitag tatsächlich nur einmal zum Zuge kamen: an der Straße Börie. Bei einem Haus am Ellerbusch blieb es beim Versuch. Ein aufmerksamer Nachbar verhinderte dort den Einbruch.