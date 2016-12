Hemmingen-Westerfeld/Harkenbleck. Über ein rückwärtiges Fenster verschafften sich die Täter am Mittwoch Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Klewertweg in Hemmingen-Westerfeld. In der Zeit zwischen 11 und 15 Uhr schlugen sie die Scheibe ein. Zu ihrer Beute gehörten Schmuck und ein Mobiltelefon.

An der Mühlenstraße in Harkenbleck versuchten der oder die Unbekannten vergeblich eine Terrassentür eines Hauses aufzuhebeln. Diese sei "massiv gesichert" gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Als Zeitraum für die Tat gibt sie Montag, 8 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr, an.

Mögliche Zeugen in beiden Fällen werden gebeten sich im Kommissariat in Ronnenberg zu melden. Es ist unter der Telefonnummer (05109) 5170 zu erreichen.

In den vergangenen Tagen verzeichnete die Polizei mehrere Einbrüche oder Einbruchsversuche, so zum Beispiel am Dienstag an der Nordstraße in Arnum. Die Einbrecher dort stahlen Schmuck aus einer Wohnung.