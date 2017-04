Erdogan-Fans knacken Internetseite der CDU Hemmingen

Hemmingen. Die Internetseite der CDU Hemmingen ist Ziel von Pro-Erdogan-Hackern geworden. Auf der Homepage tauchte eine Montage des türkischen Staatschefs auf, das ihn als kriegerischen Reiter mit türkischer Flagge vor dem Brandenburger Tor zeigt. Darunter stand „Präsident Erdogan der Eroberer“ geschrieben. „Wir waren ziemlich erstaunt“, sagt Hemmingens CDU-Vorsitzende Barbara Konze. Die Mitglieder des Ortsverbands hätten sich offiziell nie zur Politik in der Türkei geäußert. „Wir müssen willkürlich ausgewählt worden sein“, vermutet Konze. Ihr Stellvertreter nahm das martialische Motiv von der Seite - kurz darauf tauchte es wieder auf. Ab Karfreitag war die Seite aber wieder "erdoganfrei".

Insgesamt wurden elf Webseiten von Parteien, Firmen und Medien gehackt. Darunter befinden sich die Bremische Hafenvertretung, das Nachrichtenportal Nord-West-Media-TV sowie niederländische Webauftritte. Auf einer Seite war dem Bremer „Weser-Kurier“ zufolge zu lesen: „Nach dem 16. April werden wir Europa für alles Getane bezahlen lassen.“ Die Seite des Hamburger Triathlon-Vereins Triabolos ist nach wie vor offline. „Wir nutzen vorerst unsere Facebook-Seite“, schreiben die Betreiber.

Wer hinter der Aktion steckt, ist unklar. In einer Bekennermail hieß es, das türkische Volk wolle Demütigungen nicht mehr hinnehmen. Am Sonntag findet in der Türkei das Referendum zum Präsidialsystem statt. Präsident Erdogan erhofft sich dadurch mehr Macht. In Deutschland lebende Türken durften bereits abstimmen.

