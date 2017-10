Mitte Juli 2018 soll der Bau des Kindergartens an der Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld beginnen. Die bisher geschätzten Kosten steigen um rund 200.000 Euro auf 3,7 Millionen Euro. Den Entwurf der neuen Kita stellt das Planungsbüro Mosaik aus Hannover am Montag, 16. Oktober, vor.