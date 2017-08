Essen auf einem Herd war nach Angaben der Feuerwehr die Ursache für einen Einsatz am Dienstag kurz vor Mitternacht. In einer Flüchtlingsunterkunft in Hemmingen-Westerfeld hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Das bedeutet Alarm für alle Ortsfeuerwehren, die gegen 23.45 Uhr zur Heinrich-Hertz-Straße eilten.