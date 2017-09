In allen drei Grundschulen im Hemminger Stadtgebiet soll ab dem Schuljahr 2018/19 die freiwillige Offene Ganztagsschule eingeführt werden. Das hat der Fachausschuss in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig empfohlen. Die Stadt soll einen entsprechenden Antrag bei der Landesschulbehörde stellen.