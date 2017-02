Mehr als 100 Kinder und ihre Eltern haben am Samstagnachmittag die Mehrzweckhalle am Hallerskamp in ein buntes und quirliges Meer aus Farben und Kostümen verwandelt. Der SV Harkenbleck und Eltern des benachbarten Spielgartens hatten das zweistündige Treiben für die begeistert feiernden Kleinen organisiert.