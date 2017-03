Arnum. Die gesamte Stadtfeuerwehr Hemmingen wurde alarmiert. Aus den sechs Ortsfeuerwehren kamen insgesamt 45 Helfer mit mehreren Fahrzeugen zusammen. Die Einrichtung, die im Dezember 2016 eröffnet wurde, befindet sich am Bürgermeister-von-dem-Hagen-Platz.

"Ein Trupp der ersten Einheit ging zur Erkundung vor, während die anderen Einheiten an der Bockstraße in Bereitstellung oder auf Anfahrt waren", erläuterte Fieguth. Jedoch habe es schnell Entwarnung gegeben. Die Meldeanlage sei dann zurückgestellt worden. Der Einsatz habe rund 20 Minuten gedauert. Erst vor etwa einer Woche hatte es in dem Heim einen Fehlalarm gegeben und auch schon mehrere in den Wochen davor.