Die Lage in Wilkenburg spitzt sich zu. Wegen des Hochwassers ist der Stadtteil nur über Arnum zu erreichen. Die beiden anderen Strecken sind gesperrt. Die Feuerwehr hat am Donnerstag ein Grundstück an der Kirchstraße mit Sandsäcken gesichert und am Ortseingang von Wilkenburg eine Barriere errichtet.