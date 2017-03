Ein Fass aus Kunststoff am Straßenrand in Harkenbleck hat der Ortsfeuerwehr zunächst Rätsel aufgegeben. Es stellte sich dann aber heraus, dass es keine giftigen Stoffe enthielt. Das Fass wurde am Mittwochnachmittag am Rand der K222 am Ortsausgang in Richtung Pattensen gefunden.