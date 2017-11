Feuerwehreinsatz im siebten Stockwerk

Ein Rauchwarnmelder hat am Donnerstag gegen 16.20 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus in Hemmingen-Westerfeld geführt. Weil sich in der Wohnung im siebten Stockwerk an der Löwenberger Straße niemand meldete, wurde die Tür gewaltsam geöffnet. Später zeigte sich: Es war ein Fehlalarm.