Das Team der Werkstatt-Galerie Hemmingen lädt für Sonnabend und Sonntag, 6. und 7. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr zur Frühlingsausstellung ein. In den Räumen am Kappellenweg 7 in Hemmingen-Westerfeld präsentieren Künstler unter anderem Schmuck, Teppiche und bedruckte Kissen. Der Eintritt ist frei.