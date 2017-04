Wo ist oder war eigentlich die Burg in Wilkenburg? Bei einem Spaziergang am Freitag, 28. April, lernen die Teilnehmer in der Reihe Calenberger Landsommer den Hemminger Stadtteil näher kennen. Dazu lädt der Arbeitskreis Gästeführung im Calenberger Land ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Kirche.