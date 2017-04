Fußgänger entlang der B3 in Arnum müssen Umwege einplanen. Der Gehweg vor der früheren Alten Schmiede an der Göttinger Straße 48 wird noch in dieser Woche bis voraussichtlich Freitag, 12. Mai, tagsüber komplett gesperrt. Das teilte die Region Hannover auf Anfrage dieser Zeitung mit.