Hemmingen. Mehr als 90 Mitglieder aller sechs Hemminger Ortswehren waren am Abend ausgerückt, nachdem in Hemmingen Stadtalarm ausgelöst worden war. Sie suchten bis in die Nacht hinein nach dem 82-Jährigen, der zuletzt gegen 17.30 Uhr am Hemminger Freibad gesehen wurde. Der Bewohner eines nahe gelegenen Pflegeheims war mit einem Rollator unterwegs. Auch Suchhunde waren in der Nacht zum Einsatz gekommen. Gegen 2.30 Uhr wurde sie Suche abgebrochen. Nach Angaben der Polizei war der Vermisste auch am frühen Morgen noch nicht gefunden worden.

Von Torsten Lippelt, Uwe Dillenberg und Frerk Schenker