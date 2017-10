Eine Küche nicht nur zum Aufwärmen von Speisen, sondern zum Kochen, und drei Gruppenräume, die auch für einen integrativen Kindergarten genutzt werden könnten: Das soll in der neuen Kindertagesstätte an der Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld möglich sein - so fordern es die Bündnisgrünen.