Es soll die "gruseligste Halloween-Party der Gegend" werden - so kündigt zumindest die Hemminger Stadtjugendpflege die Halloween-Party am Freitag, 20. Oktober, an. Das große Gruseln im Jugend-Kultur-Haus an der Hohen Bünte 6 in Hemmingen-Westerfeld beginnt um 19 Uhr.