Verdienter Lohn für die Strampelei

Hemmingen/Hannover. Die Hemminger fahren viel mit dem Fahrrad. Das haben sie jetzt erneut bei der Aktion Stadtradeln bewiesen. Die rund 1050 Teilnehmer haben innerhalb von drei Wochen insgesamt 105 000 Kilometer auf dem Rad zurück gelegt und in der Region Hannover den dritten Platz erlangt. Den Lohn dafür gab es am Freitagabend bei der offiziellen Siegerehrung.

Hemmingen hat damit in der Kategorie „Kommune mit den meisten gefahrenen Kilometern“ den 3. Platz hinter Hannover (434 000 Kilometer) und Garbsen (417 000) belegt. Alle 21 Kommunen der Region Hannover haben an der Aktion teilgenommen. Einen 3. Platz gab es ebenfalls in der Kategorie „Kommune mit den meisten Radkilometern pro Einwohner“. Dies waren in Hemmingen 5,6 Kilometer, die ersten beiden Plätze belegen Wennigsen (7,1 Kilometer) und Garbsen (6,9).

An der Aktion beteiligten sich auch sieben Mitglieder des Rats der Stadt. Diese erreichten mit einer Kilometerzahl von 17,6 Kilometern den 4. Platz in der Kategorie „Fahrradaktivstes Kommunalparlament“ hinter Wunstorf, Garbsen und Pattensen. Bundesweit haben bei dem Projekt 599 Kommunen mitgemacht. Hier liegt Hemmingen in der Kategorie „Kilometer pro Einwohner“ auf Platz 9.

Von Björn Franz