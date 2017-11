Wird auf dem Gelände des früheren Römerlagers in Wilkenburg ein Informationszentrum entstehen? Die Römer Arbeitsgemeinschaft (AG) Leine hat einen ersten Entwurf gemacht, auf den am Donnerstag, 2. November, fast 50 Studenten aufbauen können. Sie sehen sich das zweitgrößte Bodendenkmal Niedersachsens an.