Kartenvorverkauf für Krippenspiel

Harkenbleck. In Harkenbleck können sich Besucher gleich an drei Abenden im Dezember beim Krippenspiel auf die Weihnachtszeit einstimmen. Der Förderverein Kapelle Harkenbleck richtet dieses seit 32 Jahren aus. Die teilnehmenden Kinder proben bereits sei Wochen dafür.

Die Aufführungen beginnen jeweils um 18 Uhr auf dem Hof Schiefer gegenüber der Kapelle am Dienstag, Donnerstag und Freitag, 5., 7. und 8. Dezember. Im Anschluss werden warme Getränke und Würstchen angeboten.

Eine Eintrittskarte kostet 2,50 Euro für Erwachsene und 1 Euro für Kinder. Der Vorverkauf beginnt am Montag, 20. November. Karten gibt es bei Schreib Gut(h) an der Göttinger Straße in Arnum und in der Zauberblume an der Arnumer Straße in Harkenbleck.

Von Tobias Lehmann