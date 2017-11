Die evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers will sich eine neue Verfassung geben. Die alte stammt noch aus dem Jahr 1965. Am Freitagabend stellte Jörn Surborg vom Landessynodalausschusses den Mitgliedern des Kirchenkreistags Laatzen-Springe in der Trinitatis-Kirche die Veränderungen vor.