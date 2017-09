Kürbisfest sorgt für Verkehrsstau

Der Andrang beim Kürbisfest in Wilkenburg ist in diesem Jahr so groß, dass sich der Verkehr staut. Wer die Feier auf dem Von-Campe-Hof besuchen will, sollte deshalb besser mit dem Fahrrad anreisen. Auf den Zufahrtsstraßen bildeten sich bereits am frühen Nachmittag lange Autoschlangen.