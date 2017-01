Offenherzige Menschen, flirrende Hitze, artenreiche Tierwelt: So beschreibt Michael Stuka das südliche Afrika. Im Hemminger Kulturzentrum bauhof wird er am Dienstag, 17. Januar, ab 20 Uhr Eindrücke seiner Reise in einem audiovisuellen Vortrag beschreiben. Der Eintritt kostet 8 Euro.