Jetzt gibt es auch „bauhof on tour“. Das Kulturzentrum will damit den Standort an der Dorfstraße in Hemmingen-Westerfeld verlassen, um sein Programm auf einer anderen Bühne anzubieten. Ein erster Versuch soll am 9. November gemacht werden. Die Gruppe Bliss zeigt ihre A-cappella-Comedy-Show ab 20 Uhr.