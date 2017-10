Tanne droht auf Dach an Dorfstraße zu stürzen

Der Sturm hat nach ersten Erkenntnissen zu keinen gravierenden Schäden in Hemmingen geführt. Am Sonntag gegen 10 Uhr drohte an der Dorfstraße in Hemmingen-Westerfeld eine Tanne auf ein Hausdach zu stürzen.

"Es blieb jedoch bei leichten Schäden an einigen Dachziegeln", teilte ein Polizeisprecher mit.