Hibakusha – so werden in Japan die Überlebenden der Atombombenabwürfe über den japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki genannt. Einer von ihnen ist Hiroshi Suenada aus Nagasaki. Am Montag schilderte er vor rund 300 Oberstufenschülern der KGS Hemmingen, wie er als damals Neunjähriger den Tag erlebt hat.