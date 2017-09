Die neuen Wohngebäude auf dem Gelände der Alten Schmiede an der B3 in Arnum werden voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2019 entstehen. Axel Schedler, Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung, geht davon aus, dass der Investor den Bauantrag Mitte Oktober dieses Jahres einreichen werde.