Für einen Teil des Gewerbeparkes in Hemmingen-Westerfeld soll es ein neues Bebauungskonzept geben. Es handelt sich um das Areal an der Bundesstraße 3/Ecke Weetzener Landstraße. Der entsprechende Eigentümer und ein Architekt stellen ihre Pläne am Donnerstag, 2. November, vor.