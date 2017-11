Ortsräte stimmen für Kehrgleis in Gleidingen-Nord

Der Standort ist klar: Das neue Kehrgleis der künftig längeren Stadtbahnlinie 2 soll in Gleidingen-Nord als Provisorium an der Buswendeschleife entstehen. Wie zuvor der Regionsausschuss haben am Montag zwei Ortsräte dem Ausbauvorhaben in Rethen und der Variantenbetrachtung für Gleidingen zugestimmt.