Neuer Entwurf für das Gelände der Alten Schmiede an der B3 in Arnum: Ein Architekturbüro hat die Pläne für den Neubau überarbeitet. Sie werden am Donnerstag, 1. Dezember, öffentlich vorgestellt. Dann tagt der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt ab 19 Uhr im Hemminger Rathaus.