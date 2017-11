Zeugen für Diebstahl und Einbruch gesucht

Hemmingen. Die Polizei sucht Zeugen für zwei Vorfälle in Arnum. In einem Discounter an der Göttinger Straße kam es am Freitag gegen 11.15 Uhr zu einem Diebstahl. Eine 84-Jährige legte ihre Geldbörse im Kassenbereich kurz ab, als sie ihren Wochenendeinkauf auf das Kassenband legte. Anschließend war die Geldbörse verschwunden und wurde auch bei einer gründlichen Nachsuche mit Unterstützung des Personals nicht wieder aufgefunden. Offensichtlich hatte jemand die Gelegenheit genutzt und sie entwendet.

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Sonntag gegen Mitternacht an der Straße An der Worth. Ein Unbekannter überstieg eine etwa 250 Zentimeter hohe Mauer, um auf das Grundstück zu gelangen. Er kletterte auf das Flachdach und gelangte nach Beschädigung eines Oberlichtes in das Haus.

Durch den Lärm wurde die 54-jährige Bewohnerin wach, der Täter floh ohne Beute. Zeugen melden sich bei der Polizei in Hemmingen unter Telefon (05101) 852707.

Von Kim Gallop