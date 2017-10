Einbrecher sind am Wochenende in vier Häuser im Hemminger Stadtgebiet eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter in allen Fällen Häuser durchsucht und teilweise Schmuck und Geld erbeutet. Kurios: Aus einem Haus am Gartenhof ließen sie lediglich Getränkeflaschen mitgehen.