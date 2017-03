Mit einem Hubschrauber hat die Polizei in Wilkenburg nach Einbrechern gesucht. Die Täter sind am Sonnabend in der Zeit von etwa 15 bis 21 Uhr in ein Einfamilienhaus am Pastorenkamp eingedrungen. Sie hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in das Innere des Gebäudes zu gelangen.