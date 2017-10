Zeugen für zwei Hauseinbrüche gesucht

Hemmingen-Westerfeld / Arnum. Unbekannte sind in ein Haus an der Wundramstraße in Hemmingen-Westerfeld am Freitagabend in dem Zeitraum zwischen 19.15 und 22 Uhr eingebrochen. Der oder die Täter haben ein Fenster im Erdgeschoß aufgehebelt und danach dieRäume durchsucht. Zum Diebesgut kann die Polizei bislang keine Angaben machen.

Am Sonnabend zwischen 19.55 und 20.15 Uhr ist auch in ein Einfamilienhaus in Arnum an der Straße An der Wehrkirche eingebrochen worden. Bei dieser Tat haben der oder die Täter die Glasscheibe der Terrassentür eingeschlagen und dadurch die Alarmanlage ausgelöst. Im Anschluss haben sie einige Räume durchsucht. Auch in diesem Fall kann die Polizei noch keine Angaben zum Diebesgut machen.

Wer Hinweise geben kann - hier insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen - meldet sich umgehend bei der Polizei in Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170.