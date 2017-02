Prozess um Unfall mit drei Toten beginnt

Hannover/Hemmingen. Der 22-jährige Alexander E. ist der fahrlässigen Tötung in drei Fällen angeklagt, verbunden mit fahrlässiger Körperverletzung und einer Fahrt unter Alkoholeinfluss. Der Angeklagten soll am Morgen des 1. Mai 2016 infolge eines Blutalkoholgehalts von mindestens 1,2 Promille mit seinem Wagen zwischen Pattensen und Hiddestorf von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gestoßen sein. Drei Beifahrer wurden getötet: Eine 18-Jährige und ein gleichaltriger Freund sowie 96-Jungprofi Niklas Feierabend. Ein weiterer Beifahrer erlitt unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma.

Zu dem Schöffengerichtsprozess unter Vorsitz von Olaf Wöltje sind drei Gutachter geladen. Sie sollen sich zum Alkoholisierungsgrad des Angeklagten im Mai sowie zum Unfallhergang äußern. Zu den sechs Zeugen gehören mehrere Helfer, die den Opel Astra im Feld entdeckt hatten, sowie zwei Polizeibeamte, die als erste am Unfallort auf der K 226 zwischen Hiddestorf und Pattensen eintrafen.

Bei einem schweren Autounfall nahe Pattensen waren am 1. Mai 2016 drei Menschen ums Leben gekommen. Zur Bildergalerie

In der Region Hannover löste der Verkehrsunfall große Betroffenheit aus. Am Tag des Unglücks versammelten sich gut hundert Menschen vor dem Hemminger Rathaus und gedachten der Opfer, am darauf folgenden Montag fand in der KGS mit ihren mehr als 1600 Schülern, Lehrern und Mitarbeitern eine Andacht statt. Vor der HDI-Arena trauerten Fans von Hannover 96, und der Verein ließ einige öffentliche Trainingseinheiten ausfallen. Drei Wochen nach dem Unfall gewannen die U19-Junioren von Hannover 96 den DFB-Pokal und widmeten ihrem verstorbenen Mitspieler den Titel. Heute noch erinnern Gedenksteine etwa mit der Aufschrift "Ihr fehlt so sehr ... Wir werden euch nie vergessen" an der Unglücksstelle an die drei Getöteten.

Für den Prozess sind zwei Verhandlungstermine angesetzt. Das Urteil könnte demnach am 23. Februar gesprochen werden. Das Strafmaß für fahrlässige Tötung bewegt sich zwischen einer Geldstrafe bis hin zu fünf Jahren Haft.

miz/frs/dpa