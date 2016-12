Zwei Millionenvorhaben sind am Donnerstag, 15. Dezember, Thema im Rat: der Neubau eines Kindergartens an der Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld und – es läuft wohl auf einen Neubau hinaus – das neue Feuerwehrgerätehaus in Arnum. Die öffentliche Sitzung im Rathaus beginnt um 19 Uhr.