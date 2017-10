Wo soll die Stadt im Jahr 2018 investieren? Wo hingegen muss gespart werden? Die Verwaltung legt in der Ratssitzung am Donnerstag, 26. Oktober, ihren Entwurf zum Haushalt 2018 vor. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 19 Uhr im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld.