Am Ende standen die Namen aller vier Ratsfraktionen auf der Resolution: Kein Kiesabbau in Wilkenburg, stattdessen das Römerlager erhalten. Die SPD/CDU-Koalition hatte den Antrag Anfang Februar gestellt. Im Verwaltungsausschuss Anfang März kam die DUH hinzu. Die Grünen folgten in der Ratssitzung am Donnerstag.