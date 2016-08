Feuerwehreinsatz am Montag gegen 18 Uhr in Harkenbleck: Ein Jogger hatte in einem Einfamilienhaus einen Rauchmelder gehört. Er alarmierte die Feuerwehr. Letztlich stellte sich heraus, dass weder ein Brand noch Rauch den Melder ausgelöst hatten, teilte Michael Mohr mit, Sprecher der Hemminger Stadtfeuerwehr.