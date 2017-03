Was für eine Überraschung für den Vorsitzenden des SV Wilkenburg, Klaus-Dieter Saul, in der Jahresversammlung am Sonnabendabend: Fritz Redeker, Vorsitzender des NfV-Fußballkreises Hannover-Land, zeichnete den 61-Jährigen mit der Verdienstnadel in Gold des Niedersächsischen Fußballverbandes aus.