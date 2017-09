Wilkenburg. Wer die Aufgabe übernehmen will, meldet sich beim Vereinsvorsitzenden Klaus Saul unter der Telefonnummer (0172) 517 07 38. Die für die Übergangszeit eingesetzten Kassierer lassen sich bei einem Spiel auch gerne mal über die Schulter gucken, zum Beispiel beim Heimspiel am Sonntag, 3. September, gegen den HSC Hannover II und am Sonntag, 10. September, 14 Uhr, gegen den FC Eldagsen II.