Hemmingen. In der Regel weisen die Sportvereine auf die betreffenden Vereinsmitglieder hin. Manche Sportler in auswärtigen Vereinen hingegen, die herausragende Leistungen erbracht haben, kennt die Stadt noch nicht.

Deshalb bittet sie um Mitteilungen an Angela Hencke unter Telefon (05 11) 4 10 31 42. Sie ist auch per E-Mail an a.hencke@stadthemmingen.de zu erreichen.