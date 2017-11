Stadt und CDU würdigen Verdienste um Rolf Dralle

Hemmingen. Rolf Dralle ist gestorben. Er wurde 76 Jahre alt. In einem jetzt veröffentlichten Nachruf würdigt die Stadt Hemmingen, dass sich der Hiddestorfer stets „mit überdurchschnittlich großem Engagement für die Interessen und das Wohlergehen der Hemminger Bürger eingesetzt hat“. Dralle hatte 2007 die Ehrennadel in Gold der Stadt erhalten.

Er war stellvertretender Bürgermeister. Von 1996 bis 2007 gehörte er dem Rat der Stadt an und war Mitglied in etlichen Fachausschüssen, in einigen als Vorsitzender. Die Freiwilligen Feuerwehren sowie das Thema Sicherheit und Ordnung haben ihm besonders am Herzen gelegen. Dralle war 32 Dienstjahre in den Polizeistationen Hemmingen-Westerfeld und Arnum tätig.

Der CDU-Stadtverband und die Ratsfraktion der Christdemokraten betrauern den Verlust: „Die CDU verliert nicht nur ein langjähriges, sondern ein aktives und äußerst liebenswertes Mitglied, das uns loyal verbunden war und stets mit Rat und Tat zur Seite stand. Er hinterlässt in unseren Reihen eine große Lücke.“ Ausgezeichnet habe ihn insbesondere „sein ausgleichendes Wesen über Fraktionsgrenzen hinweg“.

Von Andreas Zimmer