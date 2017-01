In diesem Jahr soll es einen neuen Entwurf für Mietwohnungen auf dem Gelände der Alten Schmiede an der B 3 in Arnum geben. Wann der Plan öffentlich präsentiert wird, ist laut Geschäftsführer Peer-Oliver Pülm noch unklar. Die Restaura Wohnen GmbH will die Wohnungen an der Göttinger Straße 48 errichten.