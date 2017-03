Die über Jahrzehnte verschwundene Eingangstür zum Mausoleum kann zurück nach Hemmingen. Der Rat will das erforderliche Geld dafür in seiner Sitzung am 9. März beschließen. Die Große Koalition aus SPD und CDU hat bereits einen Zuschuss der Stadt in Höhe von 4000 Euro für dieses Jahr angekündigt.