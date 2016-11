Soll man in Deutschland mit der Erinnerungskultur neue Wege gehen? Mit dieser Frage haben sich am Montagabend etwa 20 Teilnehmer in der Reihe Stadtgespräch beschäftigt. Die Grünen hatten dazu in die Gaststätte Mutter Buermann in Devese eingeladen. Zwei Stunden lang wurde kontrovers diskutiert.