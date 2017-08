An der Stelle in Wilkenburg, wo 2015 Spuren des ersten Römerlagers in der norddeutschen Tiefebene gefunden worden sind, wird eine neue Informationstafel enthüllt. Zudem gibt es ein neues Faltblatt. Es wird am Sonnabend, 5. August, 14 Uhr, während einer Führung über die Fundstätte vorgestellt.